Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ отразили восемь атак украинских штурмовых групп на артемовском и авдеевском направлениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.

Потери ВСУ при этом составили свыше 300 солдат, САУ "Краб", два танка, две боевые машины ЗРК "Стрела-10", орудие Д-20, БМП, станция радиоэлектронной разведки, а также восемь беспилотников и семь автомобилей.

Кроме того, российские артиллеристы и ракетные войска нанесли удары по трем складам боеприпасов противника в Белогоровке, Красногоровке и Краматорске, а также по живой силе ВСУ около Дзержинска.

Ранее сообщалось, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск захватили в плен две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины под Артемовском.

До этого российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" ликвидировали район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ и эшелон с бронетехникой.

Российские бойцы поразили штурмовую группу ВСУ под Авдеевкой