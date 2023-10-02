02 октября, 05:27Политика
Российские военные отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ отразили восемь атак украинских штурмовых групп на артемовском и авдеевском направлениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Георгия Минесашвили.
Потери ВСУ при этом составили свыше 300 солдат, САУ "Краб", два танка, две боевые машины ЗРК "Стрела-10", орудие Д-20, БМП, станция радиоэлектронной разведки, а также восемь беспилотников и семь автомобилей.
Кроме того, российские артиллеристы и ракетные войска нанесли удары по трем складам боеприпасов противника в Белогоровке, Красногоровке и Краматорске, а также по живой силе ВСУ около Дзержинска.
Ранее сообщалось, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск захватили в плен две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины под Артемовском.
До этого российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" ликвидировали район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ и эшелон с бронетехникой.
Российские бойцы поразили штурмовую группу ВСУ под Авдеевкой
Читайте также