01 октября, 21:14Политика
Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО, захваченную бойцами "Ахмата" в зоне СВО
Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на базу тренировочного центра СОБР "Ахмат" и осмотрел трофейную технику НАТО, которая была отбита в зоне СВО на Украине. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
"Ссылаясь на эту технику, вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел", – отметил глава Чечни.
Также Кадыров оценил готовность личного состава и остался доволен увиденным. По его словам, бойцы наращивают свой профессиональный уровень, тренируясь в центре спецподразделения СОБР.
Ранее Кадыров раскрыл цель поездки в ЦКБ – глава Чечни навестил своего дядю Магомеда Кадырова, который сейчас находится в больнице на лечении. Он также выразил недоумение в связи с распространением слухов по теме его здоровья.
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