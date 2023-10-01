Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО, захваченную бойцами "Ахмата" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на базу тренировочного центра СОБР "Ахмат" и осмотрел трофейную технику НАТО, которая была отбита в зоне СВО на Украине. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

"Ссылаясь на эту технику, вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел", – отметил глава Чечни.

Также Кадыров оценил готовность личного состава и остался доволен увиденным. По его словам, бойцы наращивают свой профессиональный уровень, тренируясь в центре спецподразделения СОБР.

Ранее Кадыров раскрыл цель поездки в ЦКБ – глава Чечни навестил своего дядю Магомеда Кадырова, который сейчас находится в больнице на лечении. Он также выразил недоумение в связи с распространением слухов по теме его здоровья.

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