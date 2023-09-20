20 сентября, 19:03Политика
Кадыров раскрыл цель поездки в ЦКБ и опроверг слухи о своей болезни
Фото: телеграм-канал "Рамзан Кадыров"
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недоумение в связи с распространением слухов по теме его здоровья.
"Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс – теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", – написал он в своем телеграм-канале.
Кадыров также рассказал, что посетил своего дядю Магомеда Кадырова, который сейчас находится в ЦКБ и проходит лечение. Глава Чечни уточнил, что его родственник пребывает в добром расположении духа и держится молодцом.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не обладают информацией о возможной болезни Кадырова. Спустя пару дней ему задали повторный вопрос, на который он отказался отвечать, добавив, что давать сообщения о состоянии здоровья кого-либо не является функцией администрации президента.
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