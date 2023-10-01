Экс-советник Кучмы сообщил, что ВС РФ уничтожили ударом многие предприятия Украины

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

ВС РФ уничтожают ракетными ударами огромное количество важных предприятий и заводов Украины. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"В начале СВО было разрушено ПВО и командные пункты, то есть они тогда все знали. Сейчас они тем более знают, куда бьют. Украинские города уничтожаются, предприятия уничтожаются", – отметил он.

Также Соскин рассказал, что власти Киева намеренно не сообщают о реальных масштабах разрушений, чтобы не оповещать об этом военное руководство РФ. При этом он уточнил, что в Москве знают, где находятся основные стратегические объекты Украины, поэтому старания киевского режима скрыть правду – бесполезны.

Ранее в США призвали Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу. Так, отметил Макгрегор, ВСУ теряют солдат с такой скоростью, которую можно сопоставить с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.

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