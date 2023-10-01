Бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск захватили в плен две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на разведчика РФ, который выполняет задачи на этом направлении.

По словам разведчика, в плену оказались военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад Украины.

Один из военнопленных заявил, что их выслали на пустые позиции для наблюдения, пообещав направить на этот участок дроны. Но солдаты ВСУ оказались одни, поэтому вскоре их захватили в плен ВС РФ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что двое украинских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Новоселовское.

Несколько украинских военных добровольно сдались в плен на сватовском направлении