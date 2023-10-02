Российские дроны легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские дроны могут легко обнаружить позиции украинских снайперов. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров", – подчеркнуло издание.

Также издание отметило, что пыль, дым и иногда вспышку от выстреливающей из ствола пули тоже можно легко зафиксировать. При этом в материале сказано, что солдаты ВСУ отдельно выделяют профессионализм российских снайперов.

"У них есть хорошие ребята, работающие эффективно. Я думаю, что не стоит недооценивать противника", – рассказал один из снайперов ВСУ.

Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск захватили в плен две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Один из военнопленных заявил, что их выслали на пустые позиции для наблюдения, пообещав направить на этот участок дроны. Но солдаты ВСУ оказались одни, поэтому вскоре их захватили в плен ВС РФ.

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