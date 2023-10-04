Госслужащим Украины не смогут платить в случае задержек выплат от США – СМИ

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Украина уже в ноябре может столкнуться с проблемой выплаты зарплат для государственных служащих, если США будут задерживать финансирование Киева. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В материале уточняется, что власти Киева подготовились к возможным задержкам в финансовой помощи со стороны Вашингтона из-за риска шатдауна в США и могут удовлетворить бюджетные потребности в октябре.

"Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит", – пишет газета.

В статье отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский рискует столкнуться с критикой со стороны конкурирующих фракций в случае, если Киев перестанет получать деньги от США.

Газета приводит слова американского чиновника, который заявил, что Агентство США по международному развитию обработает платеж за октябрь в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка, но только в том случае, если в Киеве докажут, что ранее выделенные средства были потрачены надлежащим образом.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Данный проект получил две трети голосов законодателей. Позже его также одобрил сенат США.

Президент США Джо Байден поддержал проект продления финансирования правительства США. Он также отдельно прокомментировал тот факт, что в проект не включены новые средства для поддержки Украины, и заявил, что власти США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы американская поддержка Киева была прервана.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева