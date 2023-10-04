В постпредстве РФ при ООН заявили, что Запад контролирует сайт "Миротворец"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Украинский экстремистский сайт "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины, контролируется странами Запада. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире программы "Соловьев Live".

"Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе", – заявил он.

Полянский подчеркнул, что сервер не находится под контролем Украины, и "наверняка находится в пределе досягаемости властей США". Он заявил, что власти Штатов могли бы заблокировать его и наказать людей, которые стоят за этим, но не делают этого.

Кроме того, дипломат назвал "абсолютно возмутительным" факт того, что в списке сайта находятся более 350 несовершеннолетних, а органы ООН на это не реагируют.

Ранее в базу сайта внесли лидера КНДР Ким Чен Ына. Его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и "пособничестве РФ".

До этого в базу "Миротворца" включили президента Белоруссии Александра Лукашенко. В качестве причины указывается тот факт, что белорусские власти приняли решение вернуть России 32 задержанных на территории республики граждан РФ.