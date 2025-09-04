Кабмин выделит 303 млн руб на ликвидацию Большой российской энциклопедии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство выделит 303 миллиона рублей на ликвидацию Большой российской энциклопедии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, следует с официального портала правовых актов.

Согласно документу, средства пойдут на погашение задолженности по заработной плате, обеспечение обязательных выплат при увольнении сотрудников, а также на завершение расчетов по обязательствам организации.

Кроме того, Мишустин поручил Минцифры проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных денег и доложить о результатах до 1 марта следующего года.

Ранее суд Москвы оштрафовал интернет-энциклопедию "Википедия" на 3 миллиона рублей. Причиной стало распространение площадкой запрещенных материалов. При этом инстанция не стала уточнять, какие конкретно статьи или материалы послужили основанием для вынесения соответствующего решения.

Более того, сумма штрафов "Википедии" в России за противоправный контент превысила 41 миллион рублей. В частности, у площадки растут штрафы за распространение фейков. Их сумма за 2024 год и первый квартал 2025-го составила 12,5 миллиона рублей.

