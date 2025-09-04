"Талибан" стал участником Восточного экономического форума

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Делегация "Талибана" (движение внесено в список террористических организаций в РФ) участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Представляет движение на форуме афганский посол в Москве Мовлави Гул Хасан, который собирается посетить сразу несколько экспертных сессий и обсудить перспективы сотрудничества с другими государствами.

В частности, он находится на дискуссии о "большом евразийском партнерстве", в которой принимают участие вице-премьер России Алексей Оверчук и замгенсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сухайл Хан.

Юбилейный, 10-й Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Советник президента России Антон Кобяков заявлял, что данное мероприятие не только продемонстрирует достижения последних лет, но и станет площадкой для новых точек роста экономики страны и Дальнего Востока.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщал, что Россия стала первой в мире страной, официально признавшей находящееся у власти движение "Талибан". По его словам, это решение нацелено на расширение сотрудничества между странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере укрепления региональной безопасности.

Шойгу также предложил создать контактную группу Афганистан – ШОС для активизации сотрудничества с Кабулом. По его словам, большинство стран – членов организации поддерживают такой подход. Кроме того, он отметил, что многие страны в этом регионе также начинают возобновлять работу с Афганистаном.

