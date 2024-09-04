Politico: Байден считает, что Нетаньяху затягивает конфликт в Газе ради удержания власти

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Президент США Джо Байден считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удерживает свою власть, намеренно затягивая конфликт в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

По данным издания, разочарование Байдена в Нетаньяху становится все заметнее. Так, на этой неделе американский президент прямо ответил на вопрос журналиста, заявив, что Нетаньяху не делает достаточно для того, чтобы достигнуть сделки по прекращению огня в секторе Газа.

"Эта прямота не стала неожиданностью для некоторых старших помощников Байдена, которые наблюдали за тем, как президент сердится на своего израильского коллегу, считая, что Нетаньяху затягивает войну, чтобы оставаться у власти", – заявили изданию два высокопоставленных американских чиновника.

Они также рассказали, что Байден рассматривает достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа до выборов президента США в ноябре как способ укрепить свое наследие и также повысить шансы на победу на выборах вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, американский президент стал более эмоциональным после смерти заложника ХАМАС из США, чье тело было обнаружено на прошлой неделе в туннеле под городом Рафах.

Тела шести заложников были обнаружены в подземном тоннеле в районе Рафаха вечером 31 августа. После опознания израильская сторона сообщила об этом их семьям. Среди них был обнаружен россиянин Александр Лобанов.

Премьер-министр Израиля впоследствии позвонил родителям Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти. Нетаньяху также говорил и с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены в Газе.