Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от нового главы Минобороны Украины

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от возможного назначения Рустема Умерова на пост министра обороны Украины.

"Мы его не знаем. Какие ожидания? Ожидание только одно – пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов", – сказал Шойгу в эфире Первого канала.

О возможном назначении Умерова на пост главы Минобороны Украины ранее заявил Владимир Зеленский. Подобное предположение было озвучено им на фоне отставки с поста Алексея Резникова.

По информации зарубежных СМИ, отставка Резникова связана с коррупцией в сфере военных контрактов. Кроме того, причина его увольнения заключалась в новых мерах по затягиванию конфликта против РФ.



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