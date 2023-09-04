В Китае допустили, что российский комплекс "Сармат" изменит ход СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Использование ВС РФ ракетного комплекса "Сармат" в зоне СВО сильно повлияет на исход конфликта с Украиной. Об этом сообщает Asia Times.

"Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания", – сказано в сообщении.

Как утверждает источник, характеристики "Сармата" делают его очень универсальным оружием. По словам автора материала, использование этого вооружения демонстрирует способность РФ увеличивать свой "ядерный арсенал" даже несмотря на санкции Запада.

При этом отмечается, что из-за событий на Украине в мире снова начали обсуждать угрозу, связанную с ядерным оружием. Поэтому автор резюмирует, что важно организовать эффективный канал связи во время кризисов.

"Сармат" – стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты достигает более 200 тонн.

Ранее руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что ракетный комплекс "Сармат" 1 сентября поставили на боевое дежурство.

По словам военного аналитика Игоря Коротченко, после постановки на дежурство комплекс нарастит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных противников.

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