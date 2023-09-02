03:28Политика
Российский комплекс "Сармат" может уничтожить Лондон за шесть минут – СМИ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Поставленная в РФ на боевое дежурство ракета "Сармат" способна снести Лондон за шесть минут. Об этом заявил обозреватель британского издания Express Мэттью Дули.
По мнению журналиста, новая разработка российских инженеров была развернута в качестве предупреждения западным странам. Он добавил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" может отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты.
О том, что ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство, стало известно в пятницу, 1 сентября. Об этом рассказал руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По словам военного аналитика Игоря Коротченко, после постановки на дежурство комплекс нарастит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных противников.
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