Российский комплекс "Сармат" может уничтожить Лондон за шесть минут – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Поставленная в РФ на боевое дежурство ракета "Сармат" способна снести Лондон за шесть минут. Об этом заявил обозреватель британского издания Express Мэттью Дули.

По мнению журналиста, новая разработка российских инженеров была развернута в качестве предупреждения западным странам. Он добавил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" может отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты.

О том, что ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство, стало известно в пятницу, 1 сентября. Об этом рассказал руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.

По словам военного аналитика Игоря Коротченко, после постановки на дежурство комплекс нарастит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных противников.

В РВСН рассказали о характеристиках баллистической ракеты "Сармат"