Эксперт оценил постановку на боевое дежурство ракетного комплекса "Сармат"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетный комплекс "Сармат" после постановки на дежурство нарастит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных противников. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военного аналитика Игоря Коротченко.

По его словам, комплекс может атаковать как через Северный, так и Южный полюс. Эксперт отметил, что его ракета содержит от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения, а также развитый механизм средств преодоления ПРО.

Коротченко также призвал вернуться к проектированию "ракетного поезда" – БЖРК "Баргузин".

"Баргузин" за счет неопределенности своего положения в позиционном районе от Москвы до Владивостока и недоступности для средств спутниковой разведки потенциального противника вскрыть его местонахождения будет вносить существенный вклад в потенциал ответного удара", – заключил эксперт.

О том, что ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство, стало известно в пятницу, 1 сентября. Об этом рассказал руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.

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