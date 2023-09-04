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Несмотря на все усилия украинских властей и их западных кураторов, российская армия никогда не уйдет из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

Он отметил, что войска РФ являются гарантом безопасности полуострова. Именно благодаря российским военнослужащим в Крыму наблюдается спокойная обстановка. Местные жители ведут мирную жизнь, несмотря на постоянные попытки ВСУ атаковать регион.

По мнению Шеремета, Крым стал для украинского президента Владимира Зеленского фобией, так как полуостров является оплотом русского мира и примером того, как могут развиваться вернувшиеся на свою историческую родину территории.

Киеву же Крым необходим только потому, что этого требуют от Украины западные кураторы, которые хотят разместить на полуострове свои военные базы, подчеркнул депутат.

Ранее СМИ сообщали о том, что желание Киева захватить Крым приведет к тяжелым последствиям для Вооруженных сил Украины.

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные союзники поддерживают Киев в уничтожении "всего российского" и согласовали удары по Крыму.