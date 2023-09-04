В МИД Франции заявили, что архитектура безопасности Европы должна учитывать интересы РФ

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Архитектура безопасности, которая должна быть создана в Европе, должна учитывать интересы всех государств, в том числе России. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde.

Она отметила, что значительная часть РФ находится в Европе, в связи с чем необходимо совместно с Москвой находить способ восстановить прочную архитектуру безопасности. Тем не менее интересы Украины также не должны пострадать, добавила дипломат.

Колонна подчеркнула, что страны Группы семи настроены решительно на продолжение поддержки Украины. В частности, рассматривается возможность расширения помощи как в гуманитарной, так и в военной сферах.

В начале августа сообщалось, что Киев приступил к переговорам с Лондоном по гарантиям безопасности. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что украинская сторона рассчитывает достигнуть первых договоренностей до конца текущего года.

Он обратил внимание, что к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой G7, присоединились уже 13 государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если при составлении гарантий безопасности Украины не учтут озабоченности российской стороны, то они будут однобокими.