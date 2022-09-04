Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Демонстрация в поддержку РФ прошла в Кельне. На улицы города вышли порядка 400 человек, сообщает WDR со ссылкой на полицию.

Уточняется, что митингующие потребовали отмены ограничений, введенных против РФ, а также запуска газопровода "Северный поток – 2" и прекращения поставки оружия Киеву.

Накануне жители Праги вышли на антиправительственный митинг – граждане оказались недовольны мерами властей по борьбе с ростом цен на газ. Митинг был организован политическими партиями и гражданскими объединениями.

Организаторы акции выразили уверенность в том, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов, что приводит к общему росту цен на различные товары и услуги.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

