04 сентября, 18:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Демонстрация в поддержку РФ прошла в Кельне. На улицы города вышли порядка 400 человек, сообщает WDR со ссылкой на полицию.
Уточняется, что митингующие потребовали отмены ограничений, введенных против РФ, а также запуска газопровода "Северный поток – 2" и прекращения поставки оружия Киеву.
Накануне жители Праги вышли на антиправительственный митинг – граждане оказались недовольны мерами властей по борьбе с ростом цен на газ. Митинг был организован политическими партиями и гражданскими объединениями.
Организаторы акции выразили уверенность в том, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов, что приводит к общему росту цен на различные товары и услуги.
Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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