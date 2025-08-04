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Tages-Anzeiger: миграция в РФ из западных стран велика и вызывает впечатление

В Швейцарии впечатлились миграцией в РФ из недружественных стран

Фото: depositphotos/labrador

Миграция иностранцев из недружественных западных стран в РФ в качестве лиц, разделяющих российские ценности, довольно велика и вызывает впечатление. Об этом говорится в статье швейцарского издания Tages-Anzeiger.

В августе прошлого года Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Согласно документу, граждане иностранных государств могут рассчитывать на временное проживание в России без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории государства и основ законодательства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России, за разрешением на временное проживание в РФ обратились примерно 1,5 тысячи человек по состоянию на июнь этого года.

В швейцарской газете отметили, что данная цифра впечатляет, если учитывать действия антироссийских санкций, отсутствие прямых рейсов из стран Запада, а также необходимость пользоваться обходными путями для перевода активов в РФ.

Ранее сообщалось, что в России в рамках эксперимента по тестированию новых правил въезда и выезда иностранцев собрано и проверено в режиме реального времени свыше 4 миллионов биометрических данных. Эксперимент проводится в столичных аэропортах и в Оренбургской области с 1 декабря 2024 года.

Иностранцев в России также могут обязать проходить верификацию на сайтах знакомств. В Госдуме отметили, что профиль иностранного гражданина открывает широкие возможности для цифровой верификации, включая применение потенциала системы в сфере онлайн-коммуникаций и интернет-платформ.

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