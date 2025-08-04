FT: Трамп провел "катастрофический" разговор с президентом Швейцарии Келлер-Зуттер

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За день до объявления новых пошлин США в отношении десятков стран американский лидер Дональд Трамп провел "катастрофический" телефонный разговор с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Беседа, которая шла около 30 минут, стала итогом более трех месяцев переговоров между странами. Чиновники Швейцарии рассчитывали на минимальную базовую пошлину США в 10%. При этом взамен страна готова была инвестировать в Штаты 150 миллиардов долларов.

Однако во время разговора Трамп был крайне озабочен торговым дефицитом со Швейцарией в 49 миллиардов долларов в год. Он сразу дал понять, что тариф в 10% является недостаточным, а также обвинил власти Швейцарии в краже американских денег. По словам источников издания, Келлер-Зуттер не смогла ничего на это ответить.

В конечном итоге пошлины для Швейцарии составили 39% – это стало самой высокой ставкой в Европе и одной из самых больших в мире.

Ранее Келлер-Зуттер заявила, что власти Швейцарии не смогли прийти к какому-либо соглашению с Соединенными Штатами в вопросе торговых пошлин. Она указала, что торговый дефицит по-прежнему остается в центре внимания Трампа.

Лидер США также подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, в результате чего их общий размер достиг 50%. Кроме того, Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. По его словам, пошлины связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии.