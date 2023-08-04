ВСУ бросили в бой второй эшелон войск под Работино в Запорожской области – СМИ

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Украинская армия задействовала в бою второй эшелон войск под Работино в Запорожской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью американского эксперта Института исследований внешней политики Роба Ли в The Washington Post.

Аналитик обратил внимание, что сражения, которые происходили в последнее время, были важны для ВСУ. По его словам, они планируют использовать силы 10-й армейского корпуса для дальнейших атак.

Уточняется, что бои за Работино разворачиваются в 2,5 километра от первой линии оборонительных укреплений ВС РФ. По информации издания, решение о привлечении дополнительных сил стало импровизацией украинских войск в рамках контрнаступления.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску и ведут бои за ближайшие населенные пункты – Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. По его словам, они являются ключевыми для возможности атаковать сам Артемовск. Он уточнил, что Клещеевка находится под контролем российских сил, однако ВСУ заняли часть высот в районе населенного пункта.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины начали активно применять кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки. Снайпер из бригады "Пятнашка" сообщил, что ВСУ пытаются накрывать ими позиции ВС РФ, чтобы остановить их продвижение. Навести артиллерию украинским войскам помогают беспилотники, добавил он.



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