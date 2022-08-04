В московский корпус наблюдателей за выборами вступили 2,5 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве зарегистрировал 2,5 тысячи заявок от желающих стать наблюдателями на выборах в Москве в сентябре.

"25 июля мы пригласили горожан стать наблюдателями Общественной палаты Москвы. Заявок уже более 2,5 тысячи, и это в период отпусков! Движемся по плану. Напомню, что всего мы планируем набрать более 10 000 человек", – приводятся в сообщении слова руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.

Наблюдателям необходимо следить за ходом голосования на избирательных участках, содействовать обеспечению честности и законности на выборах. Уточняется, что при обучении желающие вступить в корпус наблюдателей смогут получить знания в очной и дистанционной форме.

Ранее сообщалось, что в Москве к наблюдению за предстоящими муниципальными выборами планируется привлечь больше 10 тысяч горожан.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

