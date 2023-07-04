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Американские власти поощряют украинскую диаспору на проведение оскорбительных акций, мешающих работе российской дипмиссии. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в США.

Кроме того, дипломаты напомнили о рейдерских захватах дипсобственности, невыдаче виз, в том числе членам официальных делегаций из РФ, а также о регулярных отказах в выезде за пределы 25-мильной зоны.

"Это далеко не полный список примеров ставшего традиционным американского "гостеприимства", с которым мы здесь сталкиваемся на ежедневной основе", – сообщили в дипмиссии.

Сотрудники посольства также сообщили, что американские спецслужбы пытаются склонить их к измене, используя всевозможные провокации.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов РФ, работающих в постпредстве России при организации.

До этого посольство РФ в Великобритании обвинило местное внешнеполитическое ведомство в поощрении Киева совершать новые теракты на территории России.