Лавров рассказал о продолжении контактов с США по вопросам работы посольств

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Российская Федерация продолжает контактировать с Соединенными Штатами Америки по вопросам работы посольств, однако существуют сложности, созданные еще экс-лидером США Бараком Обамой. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу, которое опубликовано на сайте ведомства.

По словам Лаврова, в предыдущие месяцы он не отказывался поддерживать контакт с коллегами из западных стран, включая из США.

"Два раза, по-моему, за последние полтора года, когда (госсекретарь США Энтони. – Прим. ред.) Блинкен просил о контакте. Я либо отвечал на его звонок, либо на Бали на полях саммита двадцатки мы переговорили минут десять. Но больше обращений не было. Есть обращения по линии (помощника президента США по нацбезопасности. – Прим. ред.) Джейка Салливана", – сказал министр.

Он подчеркнул, что существует взаимодействие по вопросам работы посольств РФ в США и наоборот. Также обратил внимание, что сейчас пока не так успешно "разгребаются завалы", созданные Обамой, который за три недели до инаугурации экс-лидера США Дональда Трампа выдворил десятки российских диппредставителей, при этом забрал пять объектов собственности.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский борт, летящий в Соединенные Штаты Америки, вывезет дипломатов РФ, которые должны покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания.

Захарова заявила, что речь идет не о высылке дипломатов, а об ограничениях в работе, которые были созданы Вашингтоном российским загранучреждениям.

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