Политолог оценил слова депутата Морозова об агрессии США против РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Соединенные Штаты начали наносить удары по России с помощью Украины, заявил политолог Руслан Бальбек

"Белгород – это лишь один из эпизодов, ведь на Украину идет не только передача данных, но и поставка противокорабельных ракет, дальнобойные реактивные системы и обещания, а возможно, уже и выполненные поставки элементов современной ПРО", – приводит RT его слова.

Эксперт отметил, что США принимают непосредственное участие в происходящем, что можно рассматривать как прямую агрессию в отношении РФ.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов назвал передачу Штатами спутниковых снимков Белгорода ВСУ перед нанесением ракетного удара агрессией против РФ.

В ночь на 3 июля в Белгороде была слышна серия взрывов, а также зафиксирован пожар в жилом доме. Позже стало известно, что повреждения получили порядка 50 домов, погибли три человека, еще четверо пострадали. Количество жертв затем увеличилось до четырех. Причиной инцидента стало срабатывание средств ПВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

