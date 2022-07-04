Сенатор Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Россия вправе ввести санкции против американской компании Maxar, если подтвердится, что ее спутник использовался для съемок Белгорода перед ударом по нему украинских войск, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Как заявил сенатор, при наличии доказательств Москва имеет полное право рассмотреть возможность ввести компанию-владельца спутника под российские санкции.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода. Дело было возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух и более лиц".
Также в рамках уголовного дела были назначены экспертизы. Следователям предстоит установить причастных к данному преступлению.
В ночь на 3 июля в Белгороде была слышна серия взрывов, а также зафиксирован пожар в жилом доме. Позже стало известно, что повреждения получили порядка 50 домов, погибли три человека, еще четверо пострадали. Количество жертв затем увеличилось до четырех. Причиной инцидента стало срабатывание средств ПВО.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Три человека погибли в результате ЧП в Белгороде – губернатор
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