Саудовский министр отказался объяснить причины недопуска западных СМИ на встречи ОПЕК

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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман не стал отвечать на вопрос журналистов, почему ряду СМИ отказали в аккредитции на встречи ОПЕК в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это организационный вопрос. Я думаю, что правильнее обратиться с этим вопросом в секретариат", – переадресовал вопрос бен Сальман.

ОПЕК не пригласила на мероприятия журналистов Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal. Как уточнялось в СМИ, инициатором данной меры выступил принц Абдель Азиз бен Сальман. Причины решения неизвестны.

Ранее ОПЕК+ договорились скорректировать общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. При этом, по словам вице-президента РФ Александра Новака, Россия должна снизить добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.

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