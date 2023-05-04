Нацразведка США считает маловероятными применение Россией ядерного оружия в ходе СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Американская разведка считает, что на текущем этапе украинского конфликта предпосылки для применения Россией ядерного оружия в рамках СВО отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

"С точки зрения разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка", – сказала Хейнс, выступая в комитете по делам вооруженных сил американского Сената.

В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, строительство соответствующего спецхранилища должно закончиться к 1 июля.

Комментируя эти планы, в Пентагоне тогда заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил США, поскольку не наблюдают признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Уже 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", способного использовать ядерные ракеты.

Эксперт рассказал, сколько ядерного оружия в мире