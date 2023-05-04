В МИД РФ назвали "бредом о ядерной бомбе" слова Зеленского о последней войне

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

Дипломат обратила внимание на слова украинского лидера о том, что Киев хочет, чтобы конфликт на Украине стал "последней в мире" войной.

"Наркоман бредит о ядерной бомбе", – написала Захарова в ответ на замечание Зеленского.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем. Он отметил что Россия может даже первой применить ядерное оружие, если в ее отношении будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства.



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