США отказались возвращать ядерное оружие на собственную территорию – МО РФ

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Соединенные Штаты отвергли российские требования по выводу американского ядерного оружия на национальную территорию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что в ведомстве прошел брифинг замминистра обороны генерал-полковника Александра Фомина для военных атташе дружественных стран. В ходе мероприятия была дана оценка действиям США по размещению оружия массового поражения в Европе и проведению вместе с НАТО ядерных миссий с участием неядерных стран.

"Генерал-полковник Александр Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты", – говорится в сообщении.

Во время брифинга Фомин также разъяснил военным атташе, что решение об усилении безопасности Союзного государства, куда входит Россия и Белоруссия, было принято в том числе и из-за перечисленных им действий НАТО.

В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, строительство соответствующего спецхранилища должно закончиться к 1 июля.

Уже 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", способного использовать ядерные ракеты.



РФ передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"