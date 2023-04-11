Арестович заявил о возможности создания Украиной ядерного оружия за полгода

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Экс-советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что страна способна создать ядерное оружие за 6–9 месяцев. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что в случае создания такого оружия Украина нарушит систему международных договоров.

"Тут вопрос – нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остается в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов", – указал политик.

До этого Арестович заявил, что Владимир Зеленский не смог побороть в стране коррупцию, что сигнализирует о необходимости смены управляющего государством. Он также добавил, что в условиях конфликта в стране Зеленский мог бы применить "экстраординарные меры", однако "это произошло не до конца".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения в возможности мира прийти к всеобщему согласию по полному отказу от ядерного оружия. По его словам, ядерная доктрина РФ не нуждается в пересмотре после заявления Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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