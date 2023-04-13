Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:40

Политика

В ФРГ озаботились риском распространения ядерного оружия из-за планов России

Фото: 123RF/stefwehn

Представители фракции "Левые" в Бундестаге поинтересовались у правительства ФРГ, как то будет реагировать на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентариев.

"Мы спрашиваем федеральное правительство, видит ли оно в заявлении России о размещении ядерного оружия в Белоруссии риск распространения ядерного оружия", – обратились депутаты.

Они также поинтересовались, насколько это решение соответствует нормам Договора о нераспространении ядерного оружия, даже если боеголовки будет контролировать Москва. Кроме того, "Левые" попросили власти ответить, какие ответные действия они представят на саммите "Большой семерки" в мае.

В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, строительство соответствующего спецхранилища должно закончится к 1 июля.

Уже 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", способного использовать ядерные ракеты.

РФ передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"

Читайте также

политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика