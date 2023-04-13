В ФРГ озаботились риском распространения ядерного оружия из-за планов России

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Представители фракции "Левые" в Бундестаге поинтересовались у правительства ФРГ, как то будет реагировать на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентариев.

"Мы спрашиваем федеральное правительство, видит ли оно в заявлении России о размещении ядерного оружия в Белоруссии риск распространения ядерного оружия", – обратились депутаты.

Они также поинтересовались, насколько это решение соответствует нормам Договора о нераспространении ядерного оружия, даже если боеголовки будет контролировать Москва. Кроме того, "Левые" попросили власти ответить, какие ответные действия они представят на саммите "Большой семерки" в мае.

В конце марта Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, строительство соответствующего спецхранилища должно закончится к 1 июля.

Уже 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", способного использовать ядерные ракеты.



РФ передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"

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