Гродненский областной суд огласит приговор россиянке Сапеге 6 мая

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Приговор по уголовному делу против россиянки Софьи Сапеги будет оглашен 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Гродненского областного суда Павла Варейко.

По его словам, резолютивную часть судебного решения огласят в открытом режиме, при этом сам судебный процесс шел в закрытом формате.

В конце декабря уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, которая обвиняется по нескольким уголовным статьям в Белоруссии, было направлено в суд.

Россиянку обвиняют по семи статьям, в том числе за возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

Сапега летела с бывшим главным редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Последнего задержали в аэропорту Минска при проверке документов, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков.