ВКС РФ уничтожили "Точку-У" и локаторы ЗРК С-300 – Минобороны РФ

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Воздушно-космические силы РФ нанесли удары высокоточными ракетами по установке "Точка-У" и локаторам ЗРК С-300 войск Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ВКС высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У", которая находилась в районе Новой Дмитровки.

Конашенков уточнил, что российские военные также уничтожили три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино, Вольнянск и склад боеприпасов в районе Новоалександровки.

Ранее Конашенков рассказал, что Военно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве.

По его словам, также ракетные войска поразили 13 военных объектов Украины. В частности, в районе села Гороховского Николаевской области выявили и уничтожили пусковую установку вместе с боевым расчетом ракетного комплекса "Точка-У".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.