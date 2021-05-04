Посла России вызвали в МИД Франции

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Российского посла в Париже Алексея Мешкова вызвали в министерство иностранных дел Франции в связи с принятыми Москвой санкциями против представителей Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как министр указал в субботу, мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра", – сказали в МИД Франции.

Там отметили, что данные меры вряд ли поспособствуют снижению напряженности в отношениях, поэтому во Франции надеются, что Кремль будет вести себя ответственно для ее снижения в дальнейшем.

"Это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, послу Российской Федерации господину Алексею Мешкову, когда его вызвали в министерство Европы и иностранных дел", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также Мешкову высказали озабоченность по поводу введения Москвой ограничения на найм сотрудников в диппредставительства на местах. Франция призывает Россию не выполнять его.

30 апреля МИД РФ объявил о запрете на въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах и другие представители официальных структур.

В марте ЕС запретил въезд и доступ к европейской финансовой системе главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, главе ФСИН Александру Калашникову и главе Росгвардии Виктору Золотову из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.