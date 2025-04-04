Бастрыкин предложил разработать целевую программу по борьбе с детской преступностью

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с инициативой разработки комплексной программы по профилактике преступности среди несовершеннолетних, включая детей мигрантов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"По моему мнению, необходимо разработать комплексную целевую программу, направленную на предупреждение детской преступности, в том числе среди несовершеннолетних лиц из числа мигрантов", – высказался он.

Глава СК уточнил, что программа должна включать в себя повышение результативности работы профилактических структур, развитие службы школьной медиации и психологического сопровождения, а также обеспечение безопасных условий в учебных заведениях и улучшение качества воспитательной работы.

Ранее Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотических средств с 16 до 14 лет.

В конце прошлого года Госдума ужесточила ответственность до 9 лет лишения свободы за вовлечение детей, не достигших возраста 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних в совершение преступлений. Кроме того, законопроект предусматривает уголовную ответственность за преступления с использованием интернета.

