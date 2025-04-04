Бастрыкин предложил снизить до 14 лет возраст уголовной ответственности за наркотики

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о проработке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности за сбыт наркотических средств с 16 до 14 лет, передает ТАСС.

"Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с иными мерами", – подчеркнул Бастрыкин.



Глава СК отметил, что в 2024 году более 3,5 тысячи преступлений, совершенных несовершеннолетними, были связаны с незаконным оборотом наркотиков.

В конце прошлого года Госдума ужесточила ответственность до 9 лет лишения свободы за вовлечение детей, не достигших возраста 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних в совершение преступлений. Кроме того, законопроект предусматривает уголовную ответственность за преступления с использованием интернета.

