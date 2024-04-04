Замглавы МИД Грушко предположил выход кризиса на Украине за географические рамки

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Украинский кризис может выйти за свои географические рамки из-за авантюрных действий даже одной страны НАТО. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран – членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", – сказал он.

Рассуждая об этом, Грушко напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о готовности страны отправить войска на Украину. Дипломат указал, что любая угроза для России со стороны НАТО не останется без ответа.

В беседе с RT Грушко заявил, что, если на Украине появятся ремонтные или тренировочные базы НАТО, они будут гореть. В пример он привел Яворовский полигон, где Альянс тренировал войска.

Между тем политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik подтвердил, что из-за вмешательства в конфликт одной из стран НАТО он может приобрести совершенно иной масштаб.

"Может ли отправка французского контингента вывести украинский кризис за географические рамки? Может. Обязательно ли она приведет к такому выходу? Необязательно", – сказал эксперт.

Он предположил, что при столкновении российской армии с французскими солдатами в зоне СВО может произойти катастрофа, а противостояние таких больших сил носит смертельные риски.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о прямой причастности НАТО к конфликту на Украине. В подтверждение своих слов он привел факты обстрелов российских территорий. Патрушев указал, что именно в рамках НАТО принимаются коллективные решения о поставках оружия и повышении их технических и дальнобойных возможностей.

