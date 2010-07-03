Госдума утвердила новые налоговые льготы для многодетных семей

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о налоговых льготах для многодетных семей, сообщает пресс-служба Думы.

Они направлены на поддержку многодетных семей и установление справедливых земельных налогов. Для россиян, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество уменьшится на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи будут иметь право на вычет "шести соток" при определении налоговой базы по земельному налогу.

Поправки внесли для реализации послания Владимира Путина председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя Александр Жуков, зампредседателя Сергей Неверов и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что в ближайшие шесть лет налоги корректироваться не будут. Власти введут мораторий на изменения.

Он добавил, что сейчас завершается подготовка законопроекта о включении в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Медведев подчеркнул, что это не приведет к усилению фискальной нагрузки.

Официальный представитель Минфина Андрей Лавров рассказал, что неналоговые платежи могут включить в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года. По его словам, у налогоплательщиков и налоговых органов должно быть достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Представители бизнеса эту инициативу поддержали, уточнил Лавров.