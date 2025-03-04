Министр экономики Франции Ломбар: изъятие активов РФ противоречит международному праву

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Изъятие активов РФ нарушает международное право, отметил французский министр финансов Эрик Ломбар. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он объяснил, что Франция не находится в состоянии войны с РФ, поэтому конфискация средств будет противоречить международным соглашениям.

По его мнению, в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине эти средства могут использовать для восстановления страны.

Ломбар сделал акцент на том, что Париж против изъятия активов в одностороннем порядке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером США Дональдом Трампом заявил, что конфискация замороженных российских активов невозможна.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией за счет доходов от замороженных активов России. Полученные деньги пойдут на усиление обороноспособности страны, в частности на производство оружия, уточнил он.