FT: Франция предложила обеспечить гарантии безопасности Украины замороженными активами РФ

Фото: 123RF/romantiche

Франция предложила использовать замороженные активы России для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Согласно публикации, французские чиновники обсудили возможность конфискации активов европейскими странами в случае, если Россия нарушит будущее гипотетическое соглашение о прекращении огня на Украине.

"Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии", – отмечается в сообщении.

По данным источников издания, предложение получило положительный отклик среди некоторых европейских союзников, однако до консенсуса между ними пока далеко.

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером США Дональдом Трампом заявил, что конфискация замороженных российских активов невозможна. Как объяснил политик, это противоречит международному праву.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией за счет доходов от замороженных активов России. Полученные деньги пойдут на усиление обороноспособности страны, в частности на производство оружия, уточнил он.