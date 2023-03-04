Британия сфабриковала инцидент в Солсбери для подготовки конфронтации с РФ – посольство

Фото: ТАСС/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году, чтобы подготовить жителей страны к конфронтации с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Соединенном Королевстве.

"В 2018 году эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент, использованный для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между нашими странами. Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины", – говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве добавили, что за все это время британские власти так и не установили обстоятельства случившегося, а также постоянно отказывались от предложенного Россией сотрудничества. Так, события 2018 года стали лишь "пробным шаром" в информационно-психологической кампании, которая была направлена на демонизацию РФ, добавили в российском посольстве.

Также в дипмиссии заявили, что в очередной раз потребовали от британского МИД сообщить о состоянии и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей. Уточняется, что в данный момент все обращения, которые были адресованы властям Соединенного Королевства, касательно обстоятельств инцидента и нынешнего положения Скрипалей, остаются без ответа.

В сентябре прошлого года посольство России в Лондоне уже требовало у МИД Великобритании предоставить сведения о состоянии здоровья российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей.

До этого британская полиция назвала имя третьего россиянина, которого обвиняют в причастности к отравлению Скрипалей. Так, в покушении на убийство был заочно обвинен Денис Сергеев, который якобы является сотрудником российских спецслужб.

В посольстве назвали смехотворными заявления Лондона о том, что в деле с отравлением Скрипалей якобы был задействован еще один человек.

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