В СФ прокомментировали продление ЕС санкций по делу Скрипалей

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Совета ЕС продлить на год санкции за "применение химического оружия", в том числе в отношении четырех россиян по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Это решение абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чем. Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку все химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО", – цитирует Джабарова RT.

По его словам, России не предоставили никаких доказательств, а сами Скрипали пропали.

"Эта русофобская политика добром не кончится. Если они думают, что тем самым смогут нас сдержать, то глубоко заблуждаются", – заявил Джабаров, отметив, что Россия "проводит абсолютно миролюбивую политику".

Ранее Совет ЕС продлил до 16 октября 2021 года все введенные санкции за "применение химического оружия". Санкции действуют в отношении девяти человек, в том числе пяти обвиняемых в применении химоружия в Сирии и четверых – по делу Скрипалей.