В СФ прокомментировали продление ЕС санкций по делу Скрипалей

Фото: АР/Jonathan Brady/PA
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Совета ЕС продлить на год санкции за "применение химического оружия", в том числе в отношении четырех россиян по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Это решение абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чем. Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку все химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО", – цитирует Джабарова RT.
По его словам, России не предоставили никаких доказательств, а сами Скрипали пропали.
"Эта русофобская политика добром не кончится. Если они думают, что тем самым смогут нас сдержать, то глубоко заблуждаются", – заявил Джабаров, отметив, что Россия "проводит абсолютно миролюбивую политику".
Ранее Совет ЕС продлил до 16 октября 2021 года все введенные санкции за "применение химического оружия". Санкции действуют в отношении девяти человек, в том числе пяти обвиняемых в применении химоружия в Сирии и четверых – по делу Скрипалей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: