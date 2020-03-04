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Политика

14:17

Хакерам пообещали миллион рублей за взлом системы электронного голосования в Москве

политика

Фото: dedivan1923/depositphotos

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что хакеры, взломавшие систему электронного голосования, смогут рассчитывать на денежный приз.

Технология может быть использована в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции, передает Агентство "Москва".

"Мы решим по бюджету. Не меньше 1 миллиона рублей, не меньше прошлого. Важно, чтобы не взломали и не подменили результаты", – отметил Венедиктов. Он напомнил, что в предыдущий раз электронное голосование задействовали на выборах депутатов Московской городской думы осенью 2019 года.

Перед основным голосованием состоится тестовое, чтобы проверить систему, добавил Венедиктов.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию президент РФ Владимир Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. 2 марта в Госдуму внесли президентские поправки в Конституцию. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что предложения заняли 24 страницы.

Ранее ЦИК опроверг информацию об утвержденном логотипе голосования по изменению Конституции.

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