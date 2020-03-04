ЦИК опроверг информацию об утвержденном логотипе голосования по изменению Конституции

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что в настоящий момент логотип общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции не утвержден. Комиссия обсуждала данный вопрос, но контракт на разработку не подписывался, передает ТАСС.

"Мы только сейчас приняли бюджет, который был выделен правительством из своего резервного фонда", – заявила Памфилова. Она добавила, что будут продолжаться обсуждения, связанные с предполагаемыми вариантами логотипа, а также слогана.

ЦИК понравился слоган "Твое слово – закон", но в фокус-группе не одобрили такую версию, уточнила председатель Центризбиркома. Организовать творческий конкурс, в рамках которого разработали бы лого и слоган, не удалось из-за отсутствия времени, пояснили в ЦИК.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в основной закон состоится 22 апреля этого года. Дата проведения голосования одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

Идею о внесении поправок в Конституцию глава государства озвучил во время послания Федеральному собранию. В ходе дальнейших обсуждений проекта назвали много различных поправок в Конституцию. Например, по одной из предлагаемых поправок есть положения о неприкосновенности бывших президентов РФ.

Ранее стало известно, что Путин предложил закрепить в Конституции упоминание о Боге.

