В Кремле не считают термин "государствообразующий народ" ущемляющим другие нации

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение о введении понятия "государствообразующий народ" в Конституцию как ущемления прав других народов, сообщает РИА Новости.

Он предложил обратить внимание на статью 69 после принятия поправок в основной закон. Песков отметил, что в ней указывается о необходимости гарантировать права малочисленных народов и защищать их культурную самобытность.

"Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", – подчеркнул Песков.

Термин "государствообразующий народ" появится после принятия поправок в Конституцию. Он будет упомянут в статье о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков.

Впервые об изменении основного закона президент России Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию. С тех пор была проделана большая работа по принятию предложений по поправкам, а также их детальной проработке.

Общероссийское голосование по изменениям в основном законе состоится 22 апреля. 2 марта Путин внес свои поправки в Госдуму на обсуждение. В частности, глава государства предложил закрепить в Конституции упоминание Бога. Также известно, что депутаты Госдумы поддержали определение брака как союза мужчины и женщины.