Фото: телеграм-канал "Артем Дмитрук"

Жители села Старого Ровненской области, которое расположено на западе Украины, протестуют на границе с Белоруссией. Они выступают против блокпостов украинских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на внефракционного депутата Верховной рады Артема Дмитрука.

Парламентарий рассказал, что местные жители требуют убрать рвы, которые были созданы вокруг села, и колючую проволоку, натянутую по периметру населенного пункта. Вместе с тем, по данным депутата, протестующие утверждают, что на границе нет никаких белорусских военных, которыми "уже несколько лет Владимир Зеленский (президент Украины. – Прим. ред.) пугает украинский народ".

Данные о протестах подтвердил и представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, основные требования граждан сводятся к проведению проверки транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, а также прекращению работы контрольного поста. Вместе с тем они просят разрешить беспрепятственно собирать дикорастущие растения вдоль границы, несмотря на действующие режимные ограничения.

По словам Демченко, после беседы с пограничниками местные жители разошлись, но заявили, что могут заблокировать дорогу снова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе Украины и Белоруссии остается непростой. По его словам, работы в настоящее время хватает не только пограничникам, но и таможенникам. С обеих сторон границы скапливаются огромные очереди, что накладывает дополнительную нагрузку на сотрудников Госпогранкомитета.

Глава республики также утверждал, что Зеленский хочет втянуть республику в войну. По его словам, президент Украины делает это после получения соответствующей "команды".

