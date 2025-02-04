Фото: 123RF/sunshineseeds

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переводят в пехоту около 50 тысяч военнослужащих всех родов войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как говорится в материале, такой приказ был подписан главкомом Александром Сырским 11 января.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты", – сказал источник издания.

Отмечается, что в украинских СМИ стали появляться сообщения об отправке в пехоту технических специалистов из других видов и родов войск. Сырский признал, что их "фактически некем заменить".

Как, в свою очередь, считает украинский военный медик Анастасия, сейчас ВСУ пытаются скрыть колоссальные потери победными докладами. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Politico.

По словам военного медика, под руководством Сырского Генштаб превратился в кучку его сторонников, а командующие подразделениями ВСУ направляют ему "победные" доклады. В результате растет число случаев дезертирства.

Ранее на Украине заявили о массовом отъезде колумбийских наемников из-за проблем у ВСУ. Командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны рассказал, что в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев. При этом ранее они составляли четверть военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва знает, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники. Все данные об этих случаях фиксируются, указывал он.