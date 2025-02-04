Посол РФ Андреев: Польша делает вид, что не поняла значения появления "Орешника"

Фото: министерство обороны РФ

Польские власти сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник". Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости.

По его словам, после сообщений о применении "Орешника" польская сторона "сделала вид, что то ли не поняла, о каком оружии идет речь, то ли не обратила внимания". При этом Андреев отметил, что в Польше хорошо осознают мощь этого оружия.

"Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне понимает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты", – подчеркнул посол.

Россия применила "Орешник" в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей в ноябре прошлого года.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил глава государства.