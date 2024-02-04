Трамп заявил, что при нем не случилось бы нападения на базу в Иордании

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Экс-президент США Дональд Трамп убежден в том, что если бы он остался на посту главы американской администрации, нападения на военный объект США в Иордании, в результате которого погибли трое американских военнослужащих, не произошло. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"При мне такого бы никогда не произошло бы", – заявил Трамп.

При этом бывший президент США указал на некомпетентность Джо Байдена и раскритиковал решение нынешнего главы государства заранее сказать о готовящемся ответе на атаку базы в Иордании.

"Он некомпетентен, все это знают, что кто-то принимает решения за него, но не он сам", – заявил экс-президент США.

В ночь на 3 февраля Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по территории Сирии и Ирака, сообщив, что всего было поражено более чем 85 целей. В результате атаки погибли трое американских военнослужащих. Несколько военных получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании 28 января.